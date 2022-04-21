Владимир Колокольцев встретился с Николаем Овчинниковым

21.04.2022 | 09:08

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев встретился с временно исполняющим обязанности председателя Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковником полиции в отставке Николаем Овчинниковым.

На внеочередном заседании Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Николай Овчинников единогласно избран на должность временно исполняющего обязанности председателя Совета. На протяжении долгих лет организацию возглавлял генерал-полковник внутренний службы Иван Шилов, который ушел из жизни в декабре прошлого года.

Владимир Колокольцев и Николай Овчинников обсудили перспективы дальнейшего развития и актуальные вопросы деятельности ветеранской организации, в том числе касающиеся оказания всесторонней помощи пенсионерам МВД России и членам их семей, семьям погибших сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.

«Министр подчеркнул, что ветераны вносят неоценимый вклад в деятельность органов внутренних дел, передают свой многолетний опыт молодым специалистам, оказывают помощь в профилактической и воспитательной работе с молодежью», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Справочно: Николай Александрович Овчинников прошел путь от следователя Восточно-Сибирского следственного отделения транспортной милиции МВД СССР до статс-секретаря – заместителя министра внутренних дел Российской Федерации.

Возглавлял Управление внутренних дел города Екатеринбурга, Главное управление по борьбе с организованной преступностью Службы криминальной милиции МВД России. Руководил Департаментом по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников Содружества Независимых Государств.

Николай Овчинников был депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва.

Награжден государственными и ведомственными наградами, имеет почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».