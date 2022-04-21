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В стране и мире

Владимир Колокольцев встретился с Николаем Овчинниковым

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Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев встретился с временно исполняющим обязанности председателя Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковником полиции в отставке Николаем Овчинниковым.

На внеочередном заседании Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Николай Овчинников единогласно избран на должность временно исполняющего обязанности председателя Совета. На протяжении долгих лет организацию возглавлял генерал-полковник внутренний службы Иван Шилов, который ушел из жизни в декабре прошлого года.

Владимир Колокольцев и Николай Овчинников обсудили перспективы дальнейшего развития и актуальные вопросы деятельности ветеранской организации, в том числе касающиеся оказания всесторонней помощи пенсионерам МВД России и членам их семей, семьям погибших сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.

«Министр подчеркнул, что ветераны вносят неоценимый вклад в деятельность органов внутренних дел, передают свой многолетний опыт молодым специалистам, оказывают помощь в профилактической и воспитательной работе с молодежью», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Справочно: Николай Александрович Овчинников прошел путь от следователя Восточно-Сибирского следственного отделения транспортной милиции МВД СССР до статс-секретаря – заместителя министра внутренних дел Российской Федерации.

Возглавлял Управление внутренних дел города Екатеринбурга, Главное управление по борьбе с организованной преступностью Службы криминальной милиции МВД России. Руководил Департаментом по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников Содружества Независимых Государств.

Николай Овчинников был депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва.

Награжден государственными и ведомственными наградами, имеет почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

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Источник — мвд.рф
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Гость||

Зачем нам это знать? Глупая и тупая инфа для полоумных.опять идиотам ПИ нечего писать.

Гость||

им всем сколько лет? почему они учат меня как жить?

Гость||

Эпохальная встреча,жаль что ПИ не полностью раскрыло это событие.

Гость||

Встреча двух стариков.один маразматик,другой недалёк до этого.

Имя: Гость
Комментарий:

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