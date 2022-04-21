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В стране и мире

России предрекли длительную стагнацию на рынке жилья

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Самый сложный период на рынке жилья в России может начаться летом 2022 года и продлиться около двух лет. Длительную стагнацию и низкий спрос на квартиры предрек руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, пишут «Известия».

Специалист отметил, что текущая экономическая и геополитическая ситуация не сравнится с кризисами прошлых лет, однако меры поддержки стройотрасли и ипотечного сектора являются более ощутимыми. По прогнозам эксперта, с лета интерес россиян к недвижимости упадет. «Мы ожидаем снижение спроса на рынке жилья на 70–80 процентов от среднемесячных показателей прошлого года», - заявил Зайцев.

Спустя время, по словам специалиста, спрос начнет постепенно восстанавливаться. Зайцев считает, что тенденция будет обусловлена базовой потребностью населения в жилье и постепенным снижением средних ипотечных ставок - вместе с растущими скидками при продаже квартир это может оказать на рынок положительный эффект. «Но весь период полного восстановления прежних показателей спроса может составить от одного года до двух лет», - уточнил эксперт.

Зайцев добавил, что ситуацию также может изменить снижение ставки по льготной ипотеке и появление субсидированных ставок на вторичное жилье. Эксперт отметил, что сейчас желающие приобрести квартиру в новостройках не могут продать имеющиеся квартиры из-за низкого спроса на фоне заградительных ставок по ипотеке на «вторичку».

Ранее в России предложили в 2,5-4 раза увеличить налоговый вычет при покупке квартир в новостройках. Автором инициативы выступил Клуб инвесторов Москвы, который захотел повысить сумму, с которой можно вернуть средства, до восьми миллионов для городов федерального значения и до пяти миллионов — для остальных регионов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Правдо чтоли?как трудно,наверное было понять про длительную стагнацию и низкий спрос на квартиры?

Нужно вести строителям,риелторам закон.Чтобы пели гимн перед началом работы.Вот увидите.Продажи попрут сразу вверх

Гость||

это хорошо или плохо?

Гость||

Гость писал(a):

Нужно вести строителям,риелторам закон.Чтобы пели гимн перед началом работы.Вот увидите.Продажи попрут сразу вверх
а может молиться от пол бетонный

Гость||

Быстрее бы закончили этот строительный ад под руководством минстроя и застройщиков алчных.Но увы наши города это уже не спасет,уже своими гетто высотными испоганили города,пусть за свой счет теперь сносят и строят адекватное жилье как загнивающих европах

Гость||

Надеемся рисан обанкротиться

Гость||

Гость писал(a):

Надеемся рисан обанкротиться
Обкакаетесь от счастья тогда?

Имя: Гость
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