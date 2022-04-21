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В стране и мире

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось

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Число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери возросло до пяти. Об этом заявил источник ТАСС.

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало о двух погибших при пожаре. Тогда собеседник утверждал, что экстренные службы также проверяют информацию о возможном третьем погибшем.

«Еще трое погибших обнаружены на месте пожара. Всего погибли пять человек. Пострадали 25», - сказал источник в экстренных службах.

Пожар в Центральном научно-исследовательском институте войск ВКО начался днем в четверг, 21 апреля. Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров - в тушении задействовано более 240 человек, также для этого привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети, сообщили в экстренных службах.

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Источник — lenta.ru
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