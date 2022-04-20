В России приготовились к падению продаж автомобилей в два раза

20.04.2022 | 16:57

Продажи легковых автомобилей в России по итогам года могут сократиться на 50 процентов, даже при позитивном сценарии реализовать удастся 800-850 тысяч единиц. Об этом заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев, сообщает ТАСС.

В ходе ежегодной конвенции Ассоциации российских автомобильных дилеров он подчеркнул, что ясность с поставками машин появится во втором квартале. В этот период должно стать понятно, когда будут преодолены все имеющиеся вопросы.

При этом Калицев предупредил, что падение в два раза - это наилучший вариант, при всех остальных, если, например, возобновление производства придется только на третий квартал, готовиться следует к худшим результатам.

В 2021 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) составили 1,67 процента, показав рост на 4,3 процента по сравнению с пандемийным 2020-м. В первом квартале текущего года продажи рухнули на 28,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, а отдельно в марте - на 62,9 процента.

После начала действий российских войск на территории Украины иностранные компании одна за другой покидают российский рынок. Автомобильная отрасль наряду с технологическими компаниями оказалась одной из самых пострадавших от массового исхода. В последние полтора месяца в стране останавливаются заводы зарубежных производителей и прекращаются поставки комплектующих, необходимых для работы отечественных предприятий.

19 апреля концерн Stellantis сообщил об остановке завода в Калуге, на котором собирали Opel, Citroen и Peugeot. Позднее американский General Motors заявил о продлении приостановки деятельности в России.

Вице-премьер России Юрий Борисов объяснил, что одной из мер по борьбе с санкциями станет переход на выпуск устаревших автомобилей, например, без автоматических коробок передач.