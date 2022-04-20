Сделан первый шаг к отмене ЕГЭ

20.04.2022 | 07:56

Россию исключили из Болонского процесса. По словам депутата Государственной думы РФ Сергея Миронова, основанием для такого решения стало заявление, подписанное 39 правительственными и 6 консультативными членами Болонского процесса и представителями Европейского реестра по обеспечению качества высшего образования.

«Мы и сами планировали выйти из Болонской системы, которая в течение почти 20 лет разрушала российское образование», - написал депутат в своем telegram-канале.

Миронов выразил надежду, что российским вузам больше не придётся подгонять отечественное образование под западные стандарты.

«Надеюсь, что совсем скоро Россия перейдёт к нашей классической школьной и вузовской системе обучения, и тогда уйдут в прошлое ОГЭ и ЕГЭ, бакалавры и магистры», - сообщил парламентарий.

Сергей Миронов предложил как можно скорее вернуть полноценные выпускные школьные экзамены, полноценное пятилетнее высшее образование и во всех высших учебных заведениях страны возродить полноценную аспирантуру и подготовку научных кадров.

«Для этого нужно срочно отказаться от платного образования, и в первую очередь в вузах. Получение диплома о высшем образовании должно стать полностью бесплатным», - указал депутат Госдумы.