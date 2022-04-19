В России захотели наказывать за осквернение георгиевской ленты

19.04.2022 | 12:13

Депутаты от «Единой России» внесли в Государственную Думу законопроект, предлагающий приравнять георгиевскую ленточку к символам воинской славы. Об этом сообщает ТАСС.

В случае его принятия, любые попытки осквернения ленты будут подлежать уголовной или административной ответственности. Один из авторов законопроекта, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что этот символ воинской славы все чаще подвергается нападкам.

«В Грузии и на Украине георгиевская лента оказалась под запретом, а в Латвии ее и вовсе уравняли с символикой СС и нацисткой Германии. Похожие законопроекты на подходе в Литве и Молдове», — заявил он.