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В стране и мире

В России захотели наказывать за осквернение георгиевской ленты

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Депутаты от «Единой России» внесли в Государственную Думу законопроект, предлагающий приравнять георгиевскую ленточку к символам воинской славы. Об этом сообщает ТАСС.

В случае его принятия, любые попытки осквернения ленты будут подлежать уголовной или административной ответственности. Один из авторов законопроекта, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что этот символ воинской славы все чаще подвергается нападкам.

«В Грузии и на Украине георгиевская лента оказалась под запретом, а в Латвии ее и вовсе уравняли с символикой СС и нацисткой Германии. Похожие законопроекты на подходе в Литве и Молдове», — заявил он.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот токма и обижают россиюшку всю жисть.Может хозяева такие?

Гость||

маразм победобесия прогрессирует.

Гость||

А связана ли ВОВ с георгиевской лентой? На ВОВ ни каких георгиевских лент не было и в Красной Советской армии не применялась.

Гость||

Захотели, капец!

Гость||

Этот символ при царском режиме принят был, ВОВ с какого бока?

Гость||

Гость писал(a):

А связана ли ВОВ с георгиевской лентой? На ВОВ ни каких георгиевских лент не было и в Красной Советской армии не применялась.
ща свяжут,не переживай.стадо всегда надо отвлекать от реальных событий.ибо думающее стадо это огромная сила.

Имя: Гость
Комментарий:

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