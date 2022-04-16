Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз ряда продуктов из Турции

16.04.2022 | 12:02

Роспотребнадзор отменил ограничения на ввоз в страну из Турции перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзору удалось усилить контроль за содержанием пестицидов в продуктах не только со стороны Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, но и со стороны производителей и экспортеров продуктов. По данным ведомства, основанием для принятия подобного решения стали результаты выездной инспекционной проверки центров производства и экспорта плодоовощной продукции.

В рамках мероприятий специалисты ведомства отобрали пробы для лабораторных исследований. По результатам анализов превышения максимально допустимого уровня содержания вредных веществ выявлено не было, заключили в Роспотребнадзоре.

В конце декабря 2021 года сообщалось, что Россия приостановила импорт части плодоовощной продукции из Турции, Египта и Ирана. Так, были ограничены поставки апельсинов, винограда, мандаринов, гранатов, лимонов и перца. Магазинам предписали изъять указанные в овощи и фрукты с полок.