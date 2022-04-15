Сетевое издание|18+|Пятница|15 апр 2022|15:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Результаты ЕГЭ начнут публиковать по-новому

Печать
Telegram

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России теперь можно узнать с помощью «Госуслуг». О новом способе публикации сообщается на сайте Рособрнадзора.

В ведомстве пояснили, что участники ЕГЭ текущего года смогут узнать свои результаты, авторизовавшись на портале и зайдя в раздел «Документы» в подразделе «Образование» либо через мобильное приложение.

На портале будут доступны результаты участников ЕГЭ из всех российских регионов. Кроме того, на «Госуслугах» разместят данные по досрочному периоду сдачи экзамена.

Участники основного периода ЕГЭ также смогут узнать свои баллы с помощью портала.

Ранее эксперт Артем Мушта заявил «Ленте.ру», что биология считается самым сложным предметом для сдачи ЕГЭ в последние годы.

Также в пятерку самых сложных предметов специалист включил химию (средний балл в 2021 составил 53,8), историю (54,9), математику (55,1) и физику (55,1).

Ранее председатель «Справедливой России» Сергей Миронов сообщал, что проведение ЕГЭ в России может сорваться из-за подорожания и дефицита офисной бумаги. Его партия предложила сделать итоговую аттестацию в 2022 году добровольной как можно скорее, иначе у выпускников школ из небольших населенных пунктов могут возникнуть проблемы с поступлением в вузы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте