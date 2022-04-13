Исключат «образовательные услуги»: в закон об образовании внесут изменения

13.04.2022 | 08:41

В Государственной думе РФ рассмотрят новый документ, который внесет изменения в закон об образовании.

Инициаторы законопроекта предлагают исключить из норм термин «образовательная услуга», который негативно воспринимают многие педагоги.

В августе 2021 года в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным преподаватели отметили, что считают неуважительным использование понятия «услуга» в образовательном процессе.

«Сама концепция образования как услуги ошибочна и не соответствует нашим национальным традициям. Учитель не услугу оказывает. Он участвует в формировании личности учеников. Влияет на их мировоззрение, систему ценностей, взглядов. Эти взгляды вчерашний школьник или студент проносит затем через всю свою жизнь», – рассказал журналистам один из авторов законопроекта, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По словам главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, принятие новых норм будет способствовать уважению труда педагогов и повысит престижность профессии.

«Мы предлагаем заменить данное понятие в законе об образовании на формулировку «финансовое обеспечение реализации образовательной программы». И везде, где встречается слово «услуга», мы заменяем его на иную формулировку. Таким образом мы этот аспект, который педагоги сочли неуважительным по отношению к себе, снимаем», - рассказала Казакова.