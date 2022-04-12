Срок действия истекающих водительских удостоверений продлили на три года

12.04.2022 | 17:18

В России автоматически продлят срок действия водительских удостоверений и других документов.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России сообщил о новых правилах действия водительских удостоверений в Российской Федерации.

«Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан, оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет», — сказал Мишустин.

В официальном Telegram-канале кабмина чуть позже появились разъяснения. Новые изменения коснутся прав, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, их продлят автоматически.

Напомним, менять водительское удостоверение согласно существующему законодательству РФ необходимо каждые десять лет. Это обязательная процедура.