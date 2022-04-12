На прилавках магазинов появился «ужавшийся» хлеб

12.04.2022 | 07:30

В последние недели в разных регионах страны россияне стали жаловаться на хлебобулочные изделия.

Покупатели отметили рост цен, который хлебопеки оправдали санкционным давлением на российскую экономику, а следовательно - подорожанием ряда ингредиентов.

Обязательство «заморозить» ценники на уровне мартовских принимают на себя предприятия, получающие поддержку из федерального и региональных бюджетов. А вот в ряде частных пекарен продукция подорожала на 20 процентов.

«С учетом удорожания сырья увеличены ставки субсидий хлебопекам предусмотрена компенсация: по 2 500 рублей за тонну произведенного и реализованного хлеба со сроком годности менее пяти суток», - отметил министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.

Несколько дней назад в социальных сетях россияне начали делиться друг с другом «ужавшимся» хлебом. Читательница «Российской газеты» из Комсомольска-на-Амуре пожаловалась, что «на упаковке написано «500 граммов», а реальный вес - 420-430. При этом цена подросла». Покупатели также отмечают, что стало больше мелких изделий по 250-300 граммов.

Журналисты издания отправились на контрольную закупку, чтобы проверить информацию от читателей. Проверка выявила, что ряд хлебобулочных изделий на полках магазинов действительно на 5-30 граммов меньше, чем заявлено на упаковке.

По словам генерального директора по качеству Тульского хлебокомбината Марианны Дубцовой, ничего криминального в недовесе нет.

«Нормы оговорены в ГОСТах. Допуски очень большие», - сообщила Дубцова. По ее словам, заявленный вес булки в 350 граммов может равняться и 310 граммам. В данном случае - это минимальная допустимая масса.

С такой позицией производителей не согласны защитники прав потребителей. Они советуют россиянам быть бдительными и жаловаться в случае недовеса.

«Информация на этикетке должна соответствовать реальной массе хлеба. Покупателям надо быть внимательнее, чтобы не дать себя обмануть. Есть сомнения - взвесьте хлеб на контрольных весах. И в случае недовеса замените товар. Если недовес окажется во всей партии, сделайте запись в книге жалоб и предложений, даже если недовес небольшой. Повторный факт может стать поводом для привлечения поставщика к ответственности по статье 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей». Предусмотрен штраф - до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 50 тысяч - для юрлиц», - рассказала председатель Ассоциации по защите прав потребителей Пензенской области Лидия Сидорова.