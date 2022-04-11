Увеличилось число погибших в результате взрыва бытового газа в Подмосковье

11.04.2022 | 08:20

Число погибших в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в подмосковном Ступине увеличилось до двух человек. Еще пятеро пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Уточнение: 7 пострадавших, в том числе 2 погибших», — сообщили в ведомстве. При этом уточняется, что под завалами людей большет нет.

Ранее стало известно, что в результате взрыва газа один человек погиб, еще десять человек пострадали. Из дома эвакуировали 60 человек, включая 10 детей. На 4-м и 5-м этажах дома произошло обрушение внешних панелей, также на 4-м этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир. Этажом ниже выбиты окна, разрушена перегородка.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа вследствие неисправности газового оборудования.