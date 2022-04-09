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В стране и мире

Подарки российским спортсменам за медали Олимпиады поменяли из-за санкций

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Российские призеры Олимпийских Игр 2022 года в Пекине получат денежные призы вместо иностранных автомобилей. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, иностранные производители не смогли поставить необходимое количество машин из-за западных санкций, из-за чего подарки решили поменять. Отмечается, что за медали Олимпиады-2022 спортсмены получат денежное вознаграждение.

Перед Олимпиадой в Пекине премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за золото Игр отечественные спортсменам положено четыре миллиона рублей, за серебро — 2,5 миллиона рублей, за бронзовую медаль — 1,7 миллиона рублей. Эти выплаты являются гарантированными.

Дарить машины российским призерам Олимпиад начали после Игр 2006 года. По окончании Олимпиады-2020 чемпионы получили по BMW X5, серебряные и бронзовые призеры — X3 в разной комплектации.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Китайские авто им подарите, актуально!

Гость||

Непонял. Во всей России полсотни бумеров не наберется? А может у чиновников от спорта пошукать - найдутся?

Гость||

А может на лады заменить?Почему именно денежное вознаграждение?Ах да на Автовазе тоже комплектующих нет ой как так получилось.Может тогда позже импортозамещение(те самые без АБС,без подушек безопасности,без чего там еще?) лады спортсменов одарить?И за одно чинуш всех пересадить

Имя: Гость
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