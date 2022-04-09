Безопасный туризм только дома: границы предложили закрыть

09.04.2022 | 10:18

В разных регионах мира продолжаются нападения на русскоговорящих людей. Очередной инцидент произошел в Испании. В Малаге на русскую с ребенком напала женщина.

Девушка рассказала, что шла с младшим ребенком в коляске в школу за старшим. В какой-то момент ее догнала неизвестная, несколько раз обозвала, а затем даже пнула. Агрессивная дама отстала только тогда, когда прохожие вызвали полицию. Нападавшую уже нашли. Она - украинка. По словам местных жителей, в последнее время такие случаи происходят регулярно.

По мнению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, безопасный туризм для россиян в сложившихся условиях можно обеспечить только в России.

«Прежде всего нужно понимать, что безопасный туризм мы сейчас можем обеспечить только в нашей стране. Поэтому первое, что мы сделали, - своих не бросаем: 10 млрд [рублей] было выделено только на то, чтобы вывезти наших туристов, которые застряли в недружественных нам странах», - рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Чиновник отметил, что благодаря выделению средств удалось решить глобальную проблему. Из-за границы смогли вернуться более 115 тысяч российских туристов.

Интернет-пользователи выразили свою точку зрения о происходящих событиях. Некоторые россияне считают, что государству стоит задуматься о закрытии границ, чтобы потом не пришлось тратить силы и средства на вызволение соотечественников. Заодно так можно обеспечить безопасность российских граждан.