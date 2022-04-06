Обезличенно: в России принят новый порядок назначения инвалидности

06.04.2022 | 16:01

Правительство России утвердило новый порядок назначения инвалидности. Он вступит в силу с 1 июля 2022 года. Сейчас в стране действует упрощенный вариант проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), позволяющий проходить процедуру только заочно.

Согласно тексту документа, с 1 июля граждане смогут пройти медицинскую экспертизу как очно, так и заочно, когда все необходимые документы автоматически поступят из медицинских организаций в бюро медико-социальной экспертизы.

В ряде случаев присутствие на МСЭ станет обязательным. Это потребуется, когда выявлено несоответствие между данными медицинских исследований и заключением врачей, направивших гражданина на МСЭ, при корректировке программы реабилитации, из-за необходимости обследования с применением диагностического оборудования.

Правительство разрешило гражданам, несогласным с решением бюро медико-социальной экспертизы, с 1 июня 2023 года пройти ее вновь в дистанционном формате. Сделать это можно будет в учреждении по месту жительства. Специалисты предоставят человеку возможность связаться со специалистами главного или федерального бюро МСЭ.

А уже начиная с 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться по обезличенным документам, без доступа сотрудников к персональным данным граждан, а направления будет распределять информационная система между регионами. По итогам экспертизы данные гражданина будут отражены в справке об инвалидности.

Напомним, временный порядок проведения МСЭ был введен с апреля 2020 года из-за ограничений связанных с распространением коронавирусной инфекции.