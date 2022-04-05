Шведская Tele2 готовится уйти из России

05.04.2022 | 09:24

В понедельник, 4 апреля, в ряде СМИ появилась информация, что шведская компания Tele2 AB планирует не продлевать лицензию на бренд российскому оператору связи.

Представители иностранной компании изучают возможности для более раннего прекращения действия лицензии, а также фактические последствия этого решения, сообщает РБК.

«Мы не будем продлевать лицензию по истечении срока действия текущего контракта (истекает в марте 2023 года – прим. редакции)», - заявил исполнительный вице-президент компании Виктор Вальстрем.

Представители российской Tele2 поспешили успокоить своих клиентов. В пресс-службе компании заявили, что оснований для расторжения договора по использованию бренда Tele2 в России нет.

«Tele2 использует бренд в рамках действующего договора, и основания для его расторжения или изменения отсутствуют. В настоящее время нет каких-либо коммуникаций с шведской Tele2 на эту тему», - заявили в компании.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники указывало, что российский оператор Tele2 готовит ребрендинг.

Напомним, крупнейшие российские сотовые операторы – МТС, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон» и Tele2 – внесены в утвержденный Минкомсвязью РФ перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.