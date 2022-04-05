Сетевое издание|18+|Вторник|5 апр 2022|10:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Шведская Tele2 готовится уйти из России

Печать
Telegram

В понедельник, 4 апреля, в ряде СМИ появилась информация, что шведская компания Tele2 AB планирует не продлевать лицензию на бренд российскому оператору связи.

Представители иностранной компании изучают возможности для более раннего прекращения действия лицензии, а также фактические последствия этого решения, сообщает РБК.

«Мы не будем продлевать лицензию по истечении срока действия текущего контракта (истекает в марте 2023 года – прим. редакции)», - заявил исполнительный вице-президент компании Виктор Вальстрем.

Представители российской Tele2 поспешили успокоить своих клиентов. В пресс-службе компании заявили, что оснований для расторжения договора по использованию бренда Tele2 в России нет.

«Tele2 использует бренд в рамках действующего договора, и основания для его расторжения или изменения отсутствуют. В настоящее время нет каких-либо коммуникаций с шведской Tele2 на эту тему», - заявили в компании.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники указывало, что российский оператор Tele2 готовит ребрендинг.

Напомним, крупнейшие российские сотовые операторы – МТС, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мегафон» и Tele2 – внесены в утвержденный Минкомсвязью РФ перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — rbc.ru
0
0
0
 
Гость||

Если я уйду от Теле2, то получается я поддержу санкции запада?

Гость||

Гость писал(a):

Если я уйду от Теле2, то получается я поддержу санкции запада?
Да. 10 лет получишь.

Гость||

Теле2 это давно Ростелеком. Не переживай.

Гость||

С какого перепуга? Теле2 арендует Ростелекомовские сотовые вышки

Гость||

Гость писал(a):

Если я уйду от Теле2, то получается я поддержу санкции запада?
хахаххахаха до чего мозг у некоторых деградирует, поддержка санкций это только статья для компаний которые баблом рулят итп, а физ лицо в праве пользоваться или не пользоваться всем доступном и разрешенными к реализации на рынке товарами и услугами

Гость||

"С какого перепуга? Теле2 арендует Ростелекомовские сотовые вышки"

Так-то, да. Когда-то оно было НСС, затем - Ростелеком. Потом - Теле2. И когда-то были, практически, халявные посекундные тарифы.(

Гость||

Гость писал(a):

Так-то, да. Когда-то оно было НСС, затем - Ростелеком. Потом - Теле2. И когда-то были, практически, халявные посекундные тарифы.(
все в каком то тумане

Гость||

Ценности Tele2Way заложены основателем компании Яном Стенбеком и отражают суть всего, что происходит в компании.

В связи с военной специальной операцией России на Украине компания Tele2 AB отказала в продлении лицензии на бренд.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте