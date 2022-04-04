Сетевое издание|18+|Понедельник|4 апр 2022|16:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

СКР проверит Минобороны Украины на распространение фейков из-за событий в Буче

Печать
Telegram

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проанализировать данные, распространенные Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буча под Киевом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По версии следствия, украинская сторона в целях дискредитации распространила видеозаписи с якобы доказательствами массового уничтожения мирных жителей российскими военными.

Следователи намерены проверить действия тех, кто распространил ролик, по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России»).

Украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян.

3 апреля Министерство обороны России назвало провокацией и фейком подобные заявления Украины. Отмечается, что свидетельства преступлений появились лишь на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения. При этом по прошествии такого времени тела людей на снимках не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

"...и на Украину мы не нападали, и войны вообще нет". С.Лавров, министр иностранных дел РФ

Гость||

Просто России уже никто не верит!обосрались везде!

Гость||

МО Украины положит на проверку СКР РФ болт.Метрический. М 72.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте