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В стране и мире

Лучшие среди доступных: названы безопасные марки сыра

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В связи с ростом цен многим россиянам пришлось начать экономить на продуктах. В магазинах вырос спрос на более дешевые товары. Хотя некоторые покупатели считают, что дешевый – не значит качественный. Специалисты Роскачества провели анализ массового сегмента среди сыров и доказали, что в эконом-сегменте можно купить как фальсификат, так и качественный продукт.

Исследованиям подверглась продукция 116 торговых марок пяти видов полутвердых сыров массового сегмента (не дороже 660 рублей за килограмм): «Голландский», «Российский», «Тильзитер», «Гауда» и «Эдам». Сыр 22 торговых марок производится в Беларуси, а 94 в России.

Анализы проводились в лабораториях, подведомственных Россельхознадзору, а также в лабораториях ВНИИМС (Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия). Все образцы изучали на предмет жиров немолочного происхождения, антибиотиков, содержания жира в сухом веществе, микробиологических требований и прочих показателей.

«Из исследованных нами пяти видов сыров ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые. Технические условия» распространяется только на «Российский» и «Голландский». Такие названия, как, например, «Эдам», «Гауда», никакими нормативно-техническими документами (ГОСТами) не определяются. Это является правовым пробелом. Разумеется, «негостированные» сыры невозможно оценивать по некоторым показателям. Тем не менее мы исследовали сыры на соответствие обязательным требованиям, в том числе технических регламентов, а также опережающих стандартов, разработанных Роскачеством для сыров «Российский» и «Тильзитер», - рассказала начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

По мнению экспертов, сыроделы прибегают к различным ухищрениям, чтобы удешевить производство. Например, заменяют молочные жиры, уменьшают массовую долю жира в сухом веществе, используют некачественное молоко, сокращают срок созревания сыра.

«При выборе сыра, да и любого другого молочного продукта, важно обращать внимание на состав. Выбирайте сыр, состоящий из молока, сычужного фермента, с добавлением соли. Ничего опасного в микродозах нитрата натрия или натуральных красителях типа аннато нет, и бояться покупать такой сыр тоже не стоит», - заявил Артем Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока.

По его словам, минимальная цена за килограмм сыра масс-сегмента должна составлять около 540 рублей. Но из-за сложившейся в России ситуации - неизбежен рост производственных затрат. К этому приведет подорожание упаковки, ингредиентов, различных импортных составляющих.

По результатам исследований в Роскачестве отметили, что из 30 торговых марок «Голландского» сыра массового сегмента полностью отвечала всем требованиям законодательства продукция 13 ТМ: «Сыробогатов», «Белебеевский», «Круглый год», «Красная цена», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Первым делом», «То, что надо!», «Фасоль», «СОАО «Беловежские сыры», «Брюкке», «Моя цена», «Ичалки», «Староминский сыродел».

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