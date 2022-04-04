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В стране и мире

Эксперт объяснил, почему сейчас важно запастись наличными

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В первые дни после начала специальной операции на Украине россияне массово бросились снимать наличные в банкоматах.

Эксперты отмечают, что подобная ситуация наблюдается практически всегда на фоне острых кризисов. Спрос на наличные деньги растет, ведь по мнению некоторых людей, они надежнее безналичных расчетов.

Спустя пару дней Центробанк поднял ключевую ставку и банки увеличили ставки по депозитам. Это нормализовало ситуацию, ведь часть снятых ранее гражданами РФ средств, снова оказалась на счетах в кредитных учреждениях.

По мнению исполняющего обязанности начальника Главного центра специальной связи Иван Гайченя, денежная наличность постепенно уходит в прошлое, но бумажные купюры совсем не исчезнут.

«В период кризисов отключаются глобальные сети. В том числе такие непопулярные меры могут предприниматься органами государственной власти для подавления действий деструктивных элементов. Вместе с тем, потребности в еде, питье, медицинском обеспечении и во многом другом безусловно сохраняются. А как за все платить? Люди и уходят в наличность», - рассказал эксперт.

Ряд экономистов считают, что в период нестабильной экономической ситуации сбережения лучше разделить. Часть денег можно держать в банке на депозите, что-то можно вложить в золото, но дома обязательно должен быть запас наличных денег, минимум семейный бюджет на шесть месяцев.

«Можно констатировать, что без наличных денег в настоящее время точно никак не обойтись», - заявил Гайченя.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

цены если поднимуться что наличные что счета какая разница все превратиться в пыльцу

Гость||

Шесть месяцев Карл! Наличных!

Гость||

Этот мудак не сказал, где наличные взять?

Гость||

зарплаты хватает на неделю.экономия просто жесть и так уже лет 15.какая подушка безопасности может быть

Гость||

Э нет, наличные они сердце греют, не дают впасть в уныние, при себе спокойнее как то.

Гость||

Даже чирик в грудном кармане душу согревает.

Гость||

домушникам тоже кушать хочется

Имя: Гость
Комментарий:

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