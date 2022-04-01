В Европе из-за санкций застряли тысячи контейнеров с товарами для России

01.04.2022 | 17:03

В крупнейшем порту Европы, расположенном в Роттердаме, застряли 4500 контейнеров с российскими грузами, рассказал Bloomberg главный исполнительный директор порта Аллард Кастелейн. Контейнеры ожидают проверки на предмет наличия подсанкционных товаров, так как Евросоюз запретил экспорт в страну нескольких видов продукции.

По словам Кастелейна, из тысяч контейнеров на каждом прибывающем судне новое законодательство позволяет отправить в страну лишь несколько десятков или сотен. Причиной такого скопления грузов также стал отказ многих контейнерных терминалов и судоходных компаний обрабатывать грузы, предназначенные для отправки в Россию.

Все контейнеры необходимо разделить на несколько групп и провести физический осмотр каждого из них, прежде чем товары можно будет выпустить из порта. Такие проверки повышают стоимость услуг порта Роттердама, так как места для хранения становится меньше, равно как рабочей силы и времени. Кастелейн заявил, что в связи с этим порт может организовать резервные мощности для хранения — так называемую зону ожидания, если количество контейнеров для отправки в Россию приведет к полной блокировке терминалов.