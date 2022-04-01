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В стране и мире

В Европе из-за санкций застряли тысячи контейнеров с товарами для России

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В крупнейшем порту Европы, расположенном в Роттердаме, застряли 4500 контейнеров с российскими грузами, рассказал Bloomberg главный исполнительный директор порта Аллард Кастелейн. Контейнеры ожидают проверки на предмет наличия подсанкционных товаров, так как Евросоюз запретил экспорт в страну нескольких видов продукции.

По словам Кастелейна, из тысяч контейнеров на каждом прибывающем судне новое законодательство позволяет отправить в страну лишь несколько десятков или сотен. Причиной такого скопления грузов также стал отказ многих контейнерных терминалов и судоходных компаний обрабатывать грузы, предназначенные для отправки в Россию.

Все контейнеры необходимо разделить на несколько групп и провести физический осмотр каждого из них, прежде чем товары можно будет выпустить из порта. Такие проверки повышают стоимость услуг порта Роттердама, так как места для хранения становится меньше, равно как рабочей силы и времени. Кастелейн заявил, что в связи с этим порт может организовать резервные мощности для хранения — так называемую зону ожидания, если количество контейнеров для отправки в Россию приведет к полной блокировке терминалов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Безобразие! Давно можно было бы бомбануть!

Гость||

Около 82% россиян ожидают повышения цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Такие результаты получили специалисты фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

По мнению 41% опрошенных, цены вырастут очень сильно, 33% считают, что они вырастут умеренно, 8% — незначительно, 4% — не изменятся и 12% надеются, что цены снизятся.

При этом примерно 57% опрошенных заметили значительный росте цен на продукты товары и услуги за прошлый месяц, а 29% отметили «умеренный рост». Отвечая на вопрос, на какие основные продукты за последний месяц выросли цены, 40% назвали мясо и птицу, 38% — сахар и соль, 37% — молоко и молочную продукцию, 33% — фрукты и овощи, 32% — яйца, крупы и макароны — 31%.

39% считают, что в ближайший год цены будут расти быстрее, чем сейчас, 36% — будут расти так же, как и сейчас, 6% — будут расти медленнее, чем сейчас.

Чтобы сэкономить, 23% начали покупать более дешевые продукты и товары, 17% — покупать реже или отказываться от некоторых продуктов питания, товаров, услуг и развлечений, 14% — искать более высокооплачиваемую работу, подработку, заниматься бизнесом, а 12% — покупать продукты впрок.

Гость||

Гость писал(a):

и 12% надеются, что цены снизятся.
эти 12% - 90% комментаторов этого форума

Имя: Гость
Комментарий:

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