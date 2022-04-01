Минобороны России подтвердило авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде

01.04.2022 | 19:35

Два вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-24 утром 1 апреля вошли в воздушное пространство России и нанесли ракетный удар по нефтебазе на окраине Белгорода. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«1 апреля около 5 часов утра московского времени два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов», — сказал он, подтвердив авиаудар по объекту. В результате отдельные резервуары были повреждены и загорелись, добавил Конашенков.

В Минобороны также заявили, что с нефтебазы в Белгороде осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта, объект не имеет отношения к Вооруженным силам (ВС) России.

О ЧП в Белгороде стало известно утром 1 апреля. Губернатор области Вячеслав Гладков при этом заверил, что опасности для населения нет.

В свою очередь представитель украинского Минобороны Александр Мотузяник отказался подтвердить или опровергнуть факт нанесения авиаудара по нефтебазе.