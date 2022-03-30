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В стране и мире

В России разрешили параллельный импорт отдельных видов продукции

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта (ввоза товаров без разрешения правообладателя - прим. «Ленты.ру») в Россию по отдельным видам продукции. Об этом сообщает ТАСС.

«Цель механизма - удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности», - сказал Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Он напомнил, что раньше на территории России нельзя было продать без разрешения правообладателя.

Премьер-министр уточнил, что список товаров, которые можно будет ввозить в страну таким образом, определит Министерство промышленности и торговли по предложениям отраслевых ведомств.

Мишустин заметил, что параллельный импорт позволит гарантировать поставки продукции даже вопреки «недружественным действиям иностранных политиков».

28 марта сообщалось, что Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в стране отменят ответственность за параллельный импорт товаров, требующихся «для насыщения потребительского рынка».

Эту идею поддержал глава «Опоры России» Александр Калинин. По его мнению, решение позволит избежать запрета западных компаний на ввоз их продукции в Россию.

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Источник — lenta.ru
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