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В стране и мире

В России предложили разрешить студентам сдавать дипломы в электронном виде

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разрешить студентам вузов и других учебных заведений сдавать дипломные работы в электронном виде на цифровых носителях в текущем году.

Соответствующее обращение направлено главе Минобрнауки Валерию Фалькову. Об этом в среду, 30 марта, пишет RT со ссылкой на копию документа.

Как отметил парламентарий, сегодня в России наблюдается временный рост розничных цен на бумагу из-за нарушенных поставок сырья для ее производства. Милонов уверен, что проблема дефицита в ближайшее время будет решена, однако сейчас распечатка документов является дорогостоящей.

Депутат напомнил, что студенты готовятся к защите дипломных работ, что требует распечатки многостраничных текстов. Иногда это приходится делать по несколько раз из-за правок. В этой связи Милонов предлагает Фалькову рассмотреть возможность допустить сдачу студентами дипломных работ в электронном виде, а в случае успеха эксперимента внедрить такую практику на постоянной основе.

После начала спецоперации на Украине ряд поставщиков мелованной бумаги объявили об уходе из России или приостановке деятельности. Российские предприятия столкнулись с проблемами с доставкой импортных химикатов, что привело к ограничению производства. Позже Минпромторг заверил, что дефицита бумаги не предвидится, а один из крупнейших комбинатов уже перестроил свою работу и сумел адаптироваться к изменившимся условиям. В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о начале проверки обоснованности роста цен на бумагу.

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Источник — lenta.ru
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