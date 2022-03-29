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В стране и мире

Российский миллиардер пожаловался на нехватку денег для походов по ресторанам

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Российский миллиардер Михаил Фридман, который ранее попал под санкции, рассказал испанской газете El País, что ему не хватает денег на походы в рестораны.

Власти Великобритании должны ему разрешать тратить определенную сумму денег, чтобы он, например, мог поехать на такси и купить еды. «Не знаю, хватит ли этого, чтобы нормально жить, без излишка. Я даже не могу пригласить в ресторан. Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом», - пожаловался Фридман.

Миллиардер добавил, что не знает, сможет ли содержать дом, который здесь приобрел и отремонтировал. Также он сомневается, продолжит ли жить в Лондоне или будет вынужден уехать, чего бизнесмен бы не хотел «по многим причинам». «Я живу в Лондоне восемь лет, я инвестировал миллиарды долларов в Великобританию и другие европейские страны, ответом этому стало то, что у меня все конфискуют и меня выгоняют», - поделился Фридман.

Он также считает, что санкции против российских предпринимателей непродуктивные. «Популизм привлекателен, но с практической точки зрения санкции контрпродуктивные, поскольку подталкивают бизнесменов вернуться в Россию», - пояснил Фридман. Также он назвал «идиотизмом» мнение, что российские олигархи могут повлиять на президента России.

28 февраля Евросоюз ввел санкции против Фридмана и его делового партнера Петра Авена. На аналогичный шаг пошла Великобритания, поэтому его последняя работающая на территории страны банковская карта была заморожена, заявил Фридман.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Власти Великобритании должны ему разрешать тратить определенную сумму денег, чтобы он, например, мог поехать на такси и купить еды
Наши люди в булочную на такси не ездят! (с)

Гость||

Теперь заживеееееем!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Миллиардер добавил, что не знает, сможет ли содержать дом, который здесь приобрел и отремонтировал.
Вот сейчас обидно было.до слёз.хочется обнять его и заплакать.

Гость||

Барыгу обидели...

Гость||

На биржу пусть встаёт или дворником за достойные деньги пользу приносит)))))

Гость||

Россия поможет.своих не бросит.

Гость||

Клоун

Гость||

Пусть ждет открытия фастфудной "У дяди Вани".

Хромой Гончар||

Что ж, Господь всё видит. Не плачь.

Гость||

Как то не солидно жаловаться в его положении, такая ситуация понимаешь, а он нюни распустил, не красит это его..

Гость||

Это всё тлетворное влияние запада, как же быстро человек отрывается от реальности, поэтому и казалось бы приличная сумма не удовлетворяет его потребности.

Гость||

Инвестировал миллиарды долларов в Туманный Альбион и другие европейские страны, а на родные пенаты уже денег не хватило? Кто же вы после этого, в зеркало на себя давно смотрели?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Миллиардер добавил, что не знает, сможет ли содержать дом, который здесь приобрел и отремонтировал. Также он сомневается, продолжит ли жить в Лондоне или будет вынужден уехать, чего бизнесмен бы не хотел «по многим причинам». «Я живу в Лондоне восемь лет, я инвестировал миллиарды долларов в Великобританию и другие европейские страны, ответом этому стало то, что у меня все конфискуют и меня выгоняют»,

Кто бы мог подумать, а вон оно как....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

я инвестировал миллиарды долларов в Великобританию и другие европейские страны, ответом этому стало то, что у меня все конфискуют и меня выгоняют
Картонные коробки, лавочки и мусорные баки в помощь

Гость||

Пусть потерпит через недельку всё разблокируют, вон ведь как переговоры конструктивно прошли))

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Имя: Гость
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