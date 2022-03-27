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В стране и мире

В ЛНР допустили скорое проведение референдума о вхождении в состав России

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Глава Луганской Народной Республике (ЛНР) Леонид Пасечник допустил проведение в регионе референдума о вхождении в состав России. Об этом глава республики заявил в беседе с журналистами в воскресенье, 27 марта, передает ТАСС.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум», - сообщил он.

По словам политика, на референдуме народ ЛНР сможет реализовать свое конституционное право и высказать свое мнение по поводу вступления в состав России. «Я почему-то уверен, что это именно так и будет», - заключил он.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной спецоперации на Украине. В ходе нее российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщал Путин.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

А нужно это не народу России?????

Гость||

Нарышкин, ещё в феврале, в общем-то об этом... обмолвился, но был поправлен и сразу же передумал.

Гость||

Наконец-то.Скорей бы уж.Ждем недождемся.

Гость||

А по всей России референдум провести нужны ли они,надо не?

Гость||

К сведению "противников": ЛНР и ДНР экономически сильные регионы. После распада СССР у Украины была четвертая экономика в Европе, во многом благодаря Донбассу.

Гость||

Тогда опять будет продолжение войны. Зачем они нам, пусть живут в своей республики. Надоело уже все, то пандемия, то война

Гость||

Гость писал(a):

Тогда опять будет продолжение
Гость писал(a):
войны
Из за Крыма была?

Гость||

Работайте, братья. А там всё черноморское побережье бывш. Украины подтянется

Гость||

Война сильно затянеться

Гость||

13:11 спец по дерьму объявился...

Гость||

Гость писал(a):

Работайте, братья.
Азербайджанские братья уже работают. Не переживай.

Гость||

Крым 2! Продолжение следует?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

по поводу вступления в состав России
Война автоматически переносится на территорию России.

Гость||

А референдум жителей России будет? У работающих пенсионеров отобрали гарантированную Конституцией индексацию пенсий, потому что на Крым денег не хватало. Теперь чего ждать?

Гость||

Надо каждому выдать оружие, чтобы он мог бить врага.

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Имя: Гость
Комментарий:

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