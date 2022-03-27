В ЛНР допустили скорое проведение референдума о вхождении в состав России

27.03.2022 | 12:09

Глава Луганской Народной Республике (ЛНР) Леонид Пасечник допустил проведение в регионе референдума о вхождении в состав России. Об этом глава республики заявил в беседе с журналистами в воскресенье, 27 марта, передает ТАСС.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум», - сообщил он.

По словам политика, на референдуме народ ЛНР сможет реализовать свое конституционное право и высказать свое мнение по поводу вступления в состав России. «Я почему-то уверен, что это именно так и будет», - заключил он.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной спецоперации на Украине. В ходе нее российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщал Путин.