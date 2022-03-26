26.03.2022 | 11:33

Министр обороны Сергей Шойгу призвал сохранить темпы поставок в войска перспективного вооружения в 2022 году. Об этом он заявил на совещании с руководством Минфина по реализации государственного оборонного заказа (ГОЗ). Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, с учетом проведения спецоперации на Украине России необходимо сохранить поставки роботизированных комплексов, средств информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы, а также материально-технического обеспечения.

«При тех сложностях, которые на сегодняшний день есть, мы в плановом порядке выполняем ГОЗ. С учетом того, что бюджетное финансирование в текущем году превысило предыдущий год на 15 проценто, нам, естественно, надо посмотреть, на что обратить особое внимание при выполнении заданий ГОЗ», — сказал Шойгу, добавив, что, несмотря на санкции против России, уровень заключения государственных контрактов составляет 85 процентов.