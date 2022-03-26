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В стране и мире

Шойгу призвал сохранить темпы поставок в войска перспективного вооружения

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Министр обороны Сергей Шойгу призвал сохранить темпы поставок в войска перспективного вооружения в 2022 году. Об этом он заявил на совещании с руководством Минфина по реализации государственного оборонного заказа (ГОЗ). Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, с учетом проведения спецоперации на Украине России необходимо сохранить поставки роботизированных комплексов, средств информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы, а также материально-технического обеспечения.

«При тех сложностях, которые на сегодняшний день есть, мы в плановом порядке выполняем ГОЗ. С учетом того, что бюджетное финансирование в текущем году превысило предыдущий год на 15 проценто, нам, естественно, надо посмотреть, на что обратить особое внимание при выполнении заданий ГОЗ», — сказал Шойгу, добавив, что, несмотря на санкции против России, уровень заключения государственных контрактов составляет 85 процентов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

А где его можно увидеть реального и без монтажа после 11 марта, что с ним, инет гадает?

Гость||

Сперва на марс слетаем

Гость||

Земля ему стекловатой

Гость||

Ответить

- Вот вам ребята, соляры ровно до Чернобаевки.

- А дальше как?

- Не понял вопроса (с)

Гость||

Был издан приказ публиковать фото Шойгу каждый день. Ждем интересное селфи!

Гость||

Подзавис на лаврах побед в объятиях своих колготочно-бюстгальтерных генералов.К 9 мая вылезет с гордым видом.

Гость||

Гость писал(a):

всё вам будет
И вам по заслугам.

Гость||

Гость писал(a):

.К 9 мая вылезет с гордым видом.
Кобзон ждет.

Имя: Гость
Комментарий:

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