Вслед за конфетами вырастут цены на мясо

24.01.2022 | 15:05

Во второй половине января 2022 года наметилась печальная тенденция. Цены на различные категории товаров продолжают расти. Пока чиновники пытаются принять меры для замедления инфляции, производители продолжают заявлять об увеличении стоимости продукции.

Уже в конце января население РФ может ощутить подорожание мяса птицы. Это связывают с новыми ограничениями Россельхознадзора на ввоз инкубационных яиц из ряда стран Евросоюза, что привело к их нехватке на рынке и подорожанию данной продукции.

«Нехватка и рост стоимости яиц вынудит некоторые птицефабрики закупать продукцию у непроверенных поставщиков, что грозит занесением болезней, снижением сохранности птицы, а в конечном счете — ростом себестоимости. В «Траст-Птицеводческие активы» согласны, что из-за проблем с закупкой инкубационных яиц тушка бройлера на полках может к концу января подорожать на 6—8 руб. за 1 кг», — сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева.

Закрытие Россельхознадзором поставок инкубационных яиц из Германии, Нидерландов и Франции привели к повышению до 40 рублей за штуку, в то время как стандартная стоимость составляет около 20 рублей. Спрос на инкубационные яйца в РФ превышает предложение примерно на 30%, а бройлерные птицефабрики уже начинают ощущать дефицит продукта, пишет «Коммерсантъ».

Ранее известные производители сладостей, такие как Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром», предупредили торговые сети о подорожании с 1 февраля своей продукции из-за роста себестоимости, до 23 процентов. В ответ на это в Минсельхозе заявили, что массового тренда на повышение стоимости сладостей в России нет, на рынке возможны лишь отдельные случаи пересмотра цен.

Эксперты отмечают, что обещанная дополнительная индексация пенсий может быть «съедена» инфляцией, ведь, например, согласно данным Пензастата, картофель в прошлом году вырос в цене на 89,8%, овощи - на 19,9%.