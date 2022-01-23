Появились печальные новости об индексации пенсий

23.01.2022 | 10:32

Последняя неделя января 2022 года может принести неприятный сюрприз россиянам. Особенно — пенсионерам, пишет портал PNZ.RU. Пожилые люди все еще ждут обещанную Президентом РФ Владимиром Путиным дополнительную индексацию пенсий, а некоторые ретейлеры уже готовы поднять цены, сообщает ряд СМИ.

«Российскому ретейлу нужно компенсировать, во-первых, парад предновогодних скидок, а во-вторых, низкую потребительскую активность в первые недели начавшегося года. Именно для того чтобы не потерять свой месячный оборот, продавцы и могут пойти на то, чтобы ближе к концу января постепенно начать повышать цены», - сообщает ИА DEITA.RU.

Напомним, с 1 января выплаты пенсионерам выросли на 5,9 процента. Глава государства посчитал это несправедливым, так как официальный уровень инфляции превысил эту индексацию.

«Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет», - заявил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о справедливой индексации.

В начале января он поручил правительству в самое ближайшее время провести все необходимые процедуры, чтобы общая индексация пенсий составила 8,6 процента и превысила уровень инфляции 2021 года.

«Я полагаю, что до конца января это решение будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%», - заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, отчитываясь о выполнении инициативы президента.

Стоит отметить, что некоторые эксперты ставят под сомнение процент инфляции 2021 года. Они считают, что она просто «съела» еще не проведенную до конца индексацию. Например, согласно данным Пензастата, которые приводит сетевое издание «ПензаИнформ», картофель в прошлом году вырос в цене на 89,8%, овощи - на 19,9%, фрукты и цитрусовые - на 8,4%.

«Из овощей в наибольшей степени подорожали капуста белокочанная свежая (в 3 раза), чеснок (на 58,4%), свекла столовая (на 41,2%), морковь (на 37,1%). Из фруктов самый высокий рост цен зафиксирован на виноград (15,9%), груши (12,3), бананы (9,3%)», - указывает Пензастат.