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В стране и мире

В России анонсировали начало клинических испытаний назальной вакцины от COVID-19

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Клинические испытания назальной вакцины от коронавируса «Спутник» начнутся в России на следующей неделе. Это анонсировал директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с «Интерфаксом».

«Первые два-три десятка добровольцев уже набраны, но введение пока не началось. Наверное, начнется с понедельника - со вторника», - уточнил глава центра.

По его словам, первые две фазы испытаний займут три месяца, в них примут участие несколько сотен добровольцев. Для третьей фазы будут набраны еще около 1,5-3 тысяч человек. При этом запустить вакцину в гражданский оборот можно будет уже по окончании первых двух фаз испытаний, если за это время будет подтверждена безопасность и эффективность препарата.

Как отметил Гинцбург, широкое использование назальной вакцины помогло бы в борьбе с распространением омикрон-штамма, который отличается высокой заразностью. Если бы она была у нас сейчас, мы бы всем в нос набрызгали назальной формы, чтобы они не были инфицированы», - пояснил он.

До этого Гинцбург рассказал о том, что назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной. Она станет доступной для россиян в 2022-м. По словам эксперта, если данный препарат будет применяться как бустер, то достаточно будет одного компонента.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А какая уже подсчёту?ждём теперь анальную и вагинальную Россия вперёд!

Гость||

Надо не вакцину а лекарство от вируса

Имя: Гость
Комментарий:

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