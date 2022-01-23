Россияне массово жаловались властям на собак перед гибелью семилетней девочки

Жители поселка Домна Читинского района Забайкальского края, где стая собак загрызла семилетнюю девочку, массово писали обращения к властям по поводу проблемы с бродячими животными. Соответствующие документы появились в распоряжении Telegram-канала «Осторожно, новости».
По данным канала, россияне обращались в администрацию, в полицию и в воинскую часть. В ответ на жалобы они получали однотипные письма, в которых указывалось, что данная проблема стоит остро, администрация в курсе и ведет работу.
В Госдуме ранее уже отреагировали на гибель семилетнего ребенка. Вина лежит именно на чиновниках, которым «наплевать на граждан», - они должны были организовывать отлов собак и строить для животных приюты, считает первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
22 января стало известно, что в поселке Домна Читинского района Забайкальского края на семилетнюю девочку напала стая бродячих собак. Собаки загрызли ребенка. Тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. По факту гибели девочки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).
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Хватит уже отлавливать собак и за счет налогоплательщиков содержать эти приюты, пуля или отрава спасет этих животных. У нас все остановки в Пензе обклеены, что собаки большие и маленькие ищет дом. Но какой дом, в наших квартирах собак держать нельзя, лай будет слышен с первого по девятый этаж и через неделю соседи выгонят из дома не только собаку, но и его хозяина. Да и в частном доме, что держать на цепи собаку, на той же улице очень гуманно? ЯАЖ в доме от нее будет шерсть и вонь псиной, так что желающих долго держать собаку единицы, а остальные любители, месяц, другой поиграються,а потом отводят на пустырь, а в интернете пишут о любви к собакам и чтобы город их содержал, но ведь этих волонтеров зоо защитников, единицы, но видно они очень активные.