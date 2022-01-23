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В стране и мире

Россиян предупредили об изменениях на полках со сладостями в магазинах

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Россию ждет постепенное изменение ассортимента кондитерских изделий на полках со сладостями в магазинах, считает президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. Своим предостережением он поделился с «Лентой.ру».

«Так как у населения денег все меньше и меньше, дорогие кондитерские изделия будут выпускаться в меньших объемах, потому что меньше спрос. А средний или недорогой сегменты будет превалировать. Вы вместо "Мишки на Севере" будете покупать карамель, которая стоит в два раза дешевле, а что делать фабрикам? Они будут пересматривать ассортимент, объемы», - предположил Кацнельсон.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров считает, что до существенного повышения цен на кондитерские изделия, который анонсировали производители, не дойдет. «Идет борьба за прибыль. Это известная история, когда нужно немножко попугать, а потом будет не 23 процента, а, например, 5 или 8 процентов. Пойдут на попятную, поэтому к этому нужно относиться спокойно», - отметил он.

Ранее известные производители сладостей, такие как Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром», предупредили торговые сети о подорожании с 1 февраля своей продукции из-за роста себестоимости, до 23 процентов. В ответ на это в Минсельхозе заявили, что массового тренда на повышение стоимости сладостей в России нет, на рынке возможны лишь отдельные случаи пересмотра цен.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Что дорогие канфеты, что дешевые все с растительными жирами и консервантами, хороших нет !

Гость||

От сладостей один вред

Имя: Гость
Комментарий:

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