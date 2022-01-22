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В ПФР назвали условие для досрочного выхода женщин на пенсию

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Многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию. Об этом условии напомнил Пенсионный фонд России на своей странице во «ВКонтакте».

Если женщина воспитывает троих детей, то ей полагается пенсия с 57 лет. При наличии четырех детей пенсионный возраст снижается еще на год. Если же у россиянки пятеро детей, она может оформить пенсию в 50 лет. Уточняется, что во всех случаях у женщины должен быть трудовой стаж не менее 15 лет.

Ранее россиянам назвали условия для досрочного выхода на пенсию. Такое право получают при выслуге лет — продолжительном стаже работы. Для мужчин он должен составлять не менее 42 лет, а для женщин — не менее 37. При соблюдении этого условия мужчины смогут выйти на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55.

В конце декабря во время большой пресс-конференции президент страны Владимир Путин пообещал выполнить обещания прошлых лет по поводу роста пенсий не ниже уровня реальной инфляции. В начале января 2022 года он предложил проиндексировать размер пенсионных выплат на 8,6 процента. После этого российское правительство внесло предложение о поправках в соответствующий законопроект.

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Источник — lenta.ru
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