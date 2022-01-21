В стране и мире

Появилась возможность бесплатно пожить в Италии

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В итальянском регионе Сицилия появилась возможность бесплатно пожить в доме со свежим ремонтом. С таким предложением выступил сервис по краткосрочной аренде жилья Airbnb.

Поселиться на год и не платить за cъемную недвижимость можно будет в городке Самбука с населением около шести тысяч человек. В 2019 году муниципальные власти распродавали там заброшенные дома по символической цене в один евро, чтобы привлечь новых жителей — одно из таких зданий выкупил и отреставрировал Airbnb.Теперь в трехэтажном таунхаусе дизайнерский интерьер, две спальни, столько же гостиных и ванных комнат, а также просторная кухня и рабочая зона с современным оборудованием.

Претенденту на бесплатное жилье нужно быть старше 18 лет, владеть разговорным английским и проживать в стране с безвизовым доступом в Италию. Выбранному кандидату Airbnb покроет транспортные расходы и разрешит взять с собой друга, партнера или члена семьи. В Самбуке ему нужно провести не менее трех месяцев, а также интегрироваться в городскую жизнь. Однако обязательным условием будет не менее девяти месяцев сдавать часть дома в аренду туристам из других стран — вырученные деньги можно оставить себе.

В конце декабря в итальянском городе Оллолаи на острове Сардиния начали сдавать жилье в аренду по рекордно низкой ставке в один евро. Таким образом местная администрация пытается бороться со стремительным сокращением населения и привлечь новых жителей. В акции могут участвовать как итальянцы, так и иностранные граждане. Основное требование — подтвердить свое желание переехать в муниципалитет Оллолаи и наличие плана жизни в сардинской глуши.

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Источник — lenta.ru
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