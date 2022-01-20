В стране и мире

Экс-министр просвещения рассказала о переходе школ на удаленку

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В России возможен возврат к дистанционному формату учебы в школах, считает бывший министр просвещения, президент Российской академии образования Ольга Васильева.

«Нужно понимать, что системе образования в будущем, пусть точечно, но вновь придется обращаться к такому формату работы. Поэтому нам нужно провести масштабную работу по оценке итогов этого непростого времени», — сказала Ольга Васильева «Газете.ru».

О дистанционном образовании не раз высказывался и глава государства Владимир Путин. Президент считает, что из-за вынужденного онлайн-формата обучения качество образования в России в период пандмемии могло пострадать.

Путин отметил, что в некоторых российских школах существуют проблемы, есть сложности с оборудованием, с подключением к интернету.

По его мнению, дистанционное образование не заменит прямой контакт педагогов с учащимися, вместе с тем элементы онлайн-формата в образовании будут развиваться.

«Вообще бояться онлайн-образования не надо. Есть положительные стороны, есть отрицательные», - сказал Владимир Путин.

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Источник — gazeta.ru
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Гость||

Матом говорить нельзя, но я бы сказала.

Гость||

Давно пора

Гость||

Онлайн дешевле, поэтому конечно бегом в онлайн места занимать.

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