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России предрекли более 100 тысяч заражений в сутки на пике волны омикрона

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Максимальное число заражений COVID-19 на пике омикрона в России превысит 100 тысяч в сутки, считает начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Об этом он сказал «Ленте.ру».

По прогнозу исследователей Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), статистика на пике заболеваемости омикроном в России вырастет до 85 700 в сутки.

Вирусолог полагает, что показатели будут гораздо выше. «Заболеваемость по всем странам, которых это на сегодняшний день коснулось, выше раза в три-четыре для этого штамма. У нас на дельте максимум был 40 тысяч, умножаем в три раза и получаем больше 100 тысяч в день», - предположил Чепурнов. Он также отметил, что аналогичную цифру на основании данных других стран называла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также, по данным IHME, пик заболеваемости омикроном в России наступит 22 января. Однако, по мнению Чепурнова, он придется на февраль 2022 года.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Пока не видно прихода омикрона. Порог в 40 тыс. не превышен.

Гость||

Сказки.

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