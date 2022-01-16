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В стране и мире

Российские вузы столкнулись с серьезной проблемой

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Современные реалии ставят новые задачи не только перед будущими студентами, но и перед высшими учебными заведениями.

Образовательные программы меняются, требования повышаются. Многим отечественным будет гораздо сложнее соответствовать новым критериям для получения государственной аккредитации, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Новый подход вводит конкретные показатели, по которым будут оцениваться учебные заведения. Это не снижает требования к качеству их работы. Соответствовать новым критериям будет даже сложнее», — цитирует Лантратову URA.RU.

По словам парламентария, теперь будет учитываться уровень трудоустройства выпускников, количество олимпиадников и средний балл ЕГЭ у поступивших, компетенции и численный состав педагогов, наличие электронной информационно-образовательной среды, а также обновление материально-технической базы.

Лантратова отметила, что новый подход к аккредитации избавит руководство вузов от бюрократии.

«Им приходилось сдавать огромное количество документов, проверки которых могли носить субъективный характер. Раньше, например, случались ситуации, когда вуз временно оставался без аккредитации и не мог выдавать дипломы, потому что не успел предоставить какие-то документы до того, как закончилась предыдущая аккредитация. Теперь такие ситуации исключены», — сообщила депутат.

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Источник — ura.news
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