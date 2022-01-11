Названо условие введения в России продуктовых карточек

11.01.2022 | 10:35

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в беседе с РИА Новости назвал условие, при котором в России могут быть введены продуктовые карточки.

По мнению экономиста, это может произойти в случае роста цен на продукты питания.

Как указал Гринберг, подобная практика применяется во многих странах, в том числе в США, «там на них сидят миллионы, и ничего». Он объяснил, что в России к продуктовым карточкам существует иное отношение. «В сознании россиян продуктовая карточка - это позор», - сказал экономист.

Введение продовольственных карточек в России обсуждается чиновниками с конца 2000-х годов. В 2014 году Минпромторг выступил с предложением создать систему дополнительного питания для малообеспеченных граждан. Предполагалось зачислять средства на специальные карты, покупать на которые можно только продукты питания определенных позиций.

На фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, обсуждение идеи возобновилось. Так, в декабре 2020 года глава комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина сочла необходимым ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих россиян. Первый зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Сергей Рябухин, оценивая идею, заявил, что такой шаг оправдан только в случае дефицита продуктов.

Через три месяца президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы согласился с этим предложением. Он отметил, что вопрос продовольственных сертификатов для малоимущих звучит в правительстве, идея уже заметна и плюсы у нее имеются.

Вскоре с предложением ввести продуктовые карточки в Минпромторг обратился Союз потребителей России. Задумка предполагала ежемесячное перечисление в среднем трех тысяч рублей на семью и разрешать тратить деньги только на отечественное продовольствие.

В 2020 году депутаты фракции ЛДПР и сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов сообщали, что разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Сумма помощи, которую можно было потратить на еду, должна была составить 25 процентов от регионального прожиточного минимума.

Однако в начале июня 2021 года Госдума отклонила документ еще в первом чтении. Правительство выдало отрицательный отзыв на инициативу и отказалось от нее. В нем говорится, что пояснительная записка к законопроекту не имеет обоснования ключевых параметров инструмента социальной поддержки, не позволяет оценить перспективы его реализации и социально-экономический эффект.

В свою очередь, в Счетной палате указали, что документ выглядит слишком декларативно, так как большинство положений, важных для его реализации, имеют «отсылочный характер» или отсутствуют. На этом основании профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить инициативу.