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В стране и мире

В России объяснили отмену обязательной отметки о браке и детях в паспорте

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Необходимость в обязательном порядке проставлять в паспорте гражданина России отметки в регистрации брака и детях отменили из-за цифровизации. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД РФ.

Там объяснили, что в условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о россиянах хранятся в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, было принято решение об отмене необходимости обязательно ставить отметки в паспорте о регистрации брака и детях.

В августе прошлого года стало известно, что МВД России переведет прописку в паспортах граждан, на первом этапе для несовершеннолетних, в электронный формат уже к середине 2022 года. Нововведение в паспортах россиян в дальнейшем позволит отказаться от штампов о регистрации по месту жительства.

21 июля премьер-министр России Михаил Мишустин отменил большинство обязательных штампов в паспорте. Теперь отметки о регистрации брака, о детях до 14 лет и другая информация будет ставиться в документы по желанию самих россиян.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Газа и тулетов в домах о пол России в домах нет, а они цифровизацией озабочены. Бездари

Гость||

Кому это надо?

Гость||

Был человек - delete и нет человека

Нет человек- нет проблемы

Имя: Гость
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