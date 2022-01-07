Токаев распорядился предоставить казахам бесплатные СМС и минуты звонков

07.01.2022 | 15:27

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился предоставить всем казахам бесплатные СМС и минуты звонков. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Уточняется, что по поручению главы государства гражданам будет начислено 200 СМС и 300 минут звонков.

Ранее Токаев объявил о решении включать интернет в некоторых регионах страны в определенное время. При этом президент подчеркнул, что свободный доступ в интернет не означает «свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов».

В воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр в Казахстане начались протесты. Вскоре экономические требования сменились политическими. К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате. Там были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры.