Одной категории россиян предложили запретить продавать табак

05.01.2022 | 15:23

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу табака одной категории россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о запрете продажи табачной продукции гражданам, родившимся после 2014 года. Парламентарий пояснил, что в некоторых европейских странах работают над тем, чтобы в перспективе запретить продажу табачной продукции в любом ее виде — айкосы, снюсы, сигареты, кальяны, электронные сигареты, вейпы — людям, появившимся на свет после этой даты.

Хамзаев отметил, что антитабачная кампания, которая ведется в мире и в России, напоминает «белку в колесе», число курящих ежегодно растет. По данным федерального проекта «Трезвая Россия», который возглавляет депутат, в 2020 году россияне выкурили 280 миллиардов сигарет. При этом появляются очередные угрозы в виде новых средств потребления никотина.