В стране и мире

Одной категории россиян предложили запретить продавать табак

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Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу табака одной категории россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о запрете продажи табачной продукции гражданам, родившимся после 2014 года. Парламентарий пояснил, что в некоторых европейских странах работают над тем, чтобы в перспективе запретить продажу табачной продукции в любом ее виде — айкосы, снюсы, сигареты, кальяны, электронные сигареты, вейпы — людям, появившимся на свет после этой даты.

Хамзаев отметил, что антитабачная кампания, которая ведется в мире и в России, напоминает «белку в колесе», число курящих ежегодно растет. По данным федерального проекта «Трезвая Россия», который возглавляет депутат, в 2020 году россияне выкурили 280 миллиардов сигарет. При этом появляются очередные угрозы в виде новых средств потребления никотина.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

запретить продажу табачной продукции в любом ее виде — айкосы, снюсы, сигареты, кальяны, электронные сигареты, вейпы
Согласен на 100 %.

Гость||

а почему не 2014, а не 2010 ?

Гость||

Гость писал(a):

а почему не 2014, а не 2010 ?
Потому что 8-летние ещё не балуются, а 12-летние уже во всю.

Имя: Гость
Комментарий:

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