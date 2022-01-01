В стране и мире

В России изменилась концепция противодействия преступности

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В России изменилась концепция противодействия преступности. Обновленная программа вступила в силу с 1 января 2022 года, передает РИА Новости.

Целью обеспечения государственной и общественной безопасности названа защита прав и свобод граждан, собственности и традиционных российских духовных и нравственных ценностей от посягательств, а также укрепление политической и социальной стабильности, закона и правопорядка, борьба с коррупцией.

Одним из основных дестабилизирующих инструментов общественно-политической обстановки названо вовлечение населения России в несанкционированные митинги.

Среди конкретных целей новой концепции — сокращение доли тяжких и особо тяжких преступлений к 2030 году до 5,27 процента. Также планируется снизить смертность в ДТП до четырех человек на сто тысяч. Программа также предполагает возвращение соотечественников из-за рубежа в рамках добровольного переселения.

Ранее в МВД России подготовили статистические данные об уровне преступности в стране за 11 месяцев текущего года. Согласно им, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, снизилось на восемь процентов. На 9,2 процента россияне стали меньше нарушать закон под воздействием наркотиков.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

105 будет 109,162-161,161-158 и т.д.Зычье вздохнет с облегчением и убивать начнут среди белого дня,судьи будут им сочувствовать.Недовольных Путиным-будут сажать надолго,в недалекой перспективе-расстреливать.С Новым Годом!

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