Ученый предсказал сроки окончания пандемии COVID-19

01.01.2022 | 15:23

Штамм коронавируса омикрон, вероятно, является последней мутацией COVID-19 — волна заражений инфекцией может спасть уже к 20 февраля. Такие сроки окончания пандемии, сославшись на математическую модель, предсказал профессор Университета Аристотеля в Салониках Демосфен Сарияннис порталу Newsbeast.

Ученый считает, что, к примеру, в Греции восходящая тенденция заражений будет продолжаться до 20-22 января. Соответственно спустя месяц после пика волны завершится ее спад. «Тогда у нас будет уже конец "омикрона", и большая часть нашего общества будет иметь иммунитет», — пояснил эксперт.

При этом Сарияннис предупредил, что даже если указанный вариант окажется последней мутацией вируса, среди людей не должна «преобладать логика самодовольства, что мол мы все легко переболеем и завершим [пандемию]».

23 декабря прошлого года вирусолог, академик Российской академии наук Феликс Ершов назвал омикрон-штамм возможным сигналом к окончанию пандемии. Он отметил, что этот вариант коронавируса является крайне контагиозным, но «не смертельно опасным», а полученные с его помощью антитела «помогут и вакцинам, и иммунитету переболевших».