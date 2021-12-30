Врачей мотивируют деньгами тщательнее осматривать пациентов

30.12.2021 | 12:49

Начиная с 2020 года российским врачи получают специальные выплаты за выявление онкологических заболеваний на ранней стадии у пациентов.

В 2022 году программа будет продолжена. На эти цели будет направлено свыше 155 миллионов рублей. Соответствующее решение было принято председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

По мнению депутата Государственной думы РФ Татьяны Соломатиной, выявление онкологических заболеваний на ранней стадии дает почти 100%-ый шанс на излечение.

«Врачей, которые сегодня работают в первичном звене, нужно мотивировать любыми способами на раннее выявление онкологических заболеваний, потому что предупреждение развития онкологии и лечение его на первой, второй стадии дает 100%-ую гарантию выздоровления от этого заболевания, либо долгую ремиссию. Поэтому, конечно, любыми способами нужно стимулировать врачебный персонал, начиная от фельдшерско-акушерских пунктов», — сообщила Татьяна Соломатина.

Парламентарий считает, что финансовая мотивация стимулирует врачей более тщательно осматривать пациентов.

«Мы вернем у наших докторов онкологическую настороженность по отношению к любому заболеванию, любому человеку, который приходит на профилактический осмотр, за справкой. Им, прежде всего, нужно посмотреть, что у пациента в карточке и подумать. У нас же и по анализу крови можно определить, есть проблемы у человека, или нет», — пояснила Соломатина.

Депутат уверена, что врачи не смогут всем подряд диагностировать онкологическое заболевание ради премий.

«Они не начнут это делать, потому что только подтвержденный гистологический диагноз будет являться отправной точкой для того, чтобы заплатить доктору 10 тысяч рублей», — приводит слова Соломатиной издание URA.ru.