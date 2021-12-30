В 2022 году ПФР будет выплачивать новые пособия

30.12.2021 | 12:58

С наступающего 2022 года на Пенсионный фонд России ложится бремя выплаты пособий, назначением которых ранее занимались органы соцзащиты и Роструд.

Среди категорий граждан, пособиями которых будет заниматься ПФР, неработающие люди с детьми, реабилитированные и те, кто подвергся воздействию радиации. Также в списке инвалиды, у которых есть транспортные средства по медицинским показаниям. Они смогут получить в ПФР компенсацию ОСАГО. Фонд будет платить пособия военным и членам их семей, пенсии которых осуществляются через ПФР.

ПФР будет заниматься детскими выплатами. Через фонд будут назначать пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих, а также выплаты по беременности и родам женщинам, которых уволили из-за ликвидации организации. ПФР будет заниматься единовременными пособиями при рождении ребенка или передаче его на воспитание в семью, а также ежемесячными пособиями на детей и единовременными пособиями беременным женам военнослужащих по призыву.

Подвергшиеся радиации будут получать через ПФР ежемесячные компенсации за проживание или работу в зонах радиоактивного загрязнения, также за возмещение вреда здоровью инвалидам, компенсацию на питание детей и молочное питание детей до трех лет, расходов на продукты питания, компенсацию при потере кормильца. Также в списке ежегодное вознаграждение за работу в зонах радиоактивного загрязнения, единовременные выплаты по потере кормильца и к дополнительному отпуску, компенсация оздоровительных процедур и единовременная компенсация расходов при переселении из радиоактивных зон. ПФР займется выплатой пособий на погребение, сохранением среднего заработка, ежемесячным пособием по безработице, компенсациями пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Через Пенсионный фонд военные и их семьи смогут получить компенсацию коммунальных платежей, единовременную компенсацию на ремонт дома и ежемесячную компенсацию инвалидам по военной травме. Также они будут получать там ежегодную выплату на летний оздоровительный отдых детей и ежемесячное пособие на ребенка.

Тем, кто уже получал эти выплаты, компенсации и пособия, будут назначать их автоматически. Для предоставления пособия ранее не получавшим нужно будет обратиться в ПФР или МФЦ по месту жительства, указано на сайте ПФР, сообщает URA.ru.