В России допустили введение ПДД для электросамокатов к лету 2022 года

25.12.2021 | 11:14

В России в 2022 году введут правила дорожного движения (ПДД) для электросамокатов и сигвеев, раскрыл планы замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин, пишет «МВД Медиа».

Как рассказал эксперт, изменения в ПДД подготовили в Минтрансе и согласовали в МВД. В них предлагается определить статус средств индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатов, гироскутеров, сигвеев и других.

Кроме того, документ будет регулировать нормативы, по которым они смогут передвигаться по российским дорогам. «Процесс принятия изменения постановления еще идет, но мы надеемся, что к весне-началу лета 2022 года все будет приведено к окончательной точке», — допустил он скорое утверждение правил.

Ранее в ведомствах указывали, что в российском законодательстве статус средств индивидуальной мобильности до сих пор не определен, что не позволяет внести их в правила дорожного движения.