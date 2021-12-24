Сотрудника МВД в Москве поймали со взяткой в три миллиона рублей

В Москве при получении взятки задержали сотрудника Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, сотрудники ФСБ поймали полицейского с тремя миллионами рублей. Подозреваемого в совершении уголовного преступления вывели из здания ведомства.
7 апреля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Симферополе начальника следственного управления МВД за взятку в 7,5 миллиона рублей. За деньги полицейский обещал помочь в прекращении следствия по делу о мошенничестве в отношении местного предпринимателя.
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хехе, поймали крохобора. там миллиарды исчезают