Раскрыты способы уберечь новогоднюю елку от кота

24.12.2021 | 15:09

В британской благотворительной организации Cats Protection раскрыли способы уберечь новогоднюю елку от кота. Специалисты дали несколько советов, которые помогут снизить риск нападения домашнего питомца на праздничное дерево, пишет The Independent.

Эксперты предложили выбрать небольшую ель и установить ее в углу помещения — рядом не должно быть полок, шкафов и тумбочек, с которых кот сможет прыгнуть на декорацию. Основание лучше зафиксировать и утяжелить замаскированными под сугробы мешками с керамзитом или убедиться, что подставка дерева достаточно крепкая и устойчивая.

Специалисты посоветовали не наряжать елку сразу после установки, а дать животному пару дней, чтобы привыкнуть к ней — так в украшенном виде конструкция станет меньше его интересовать. Во время украшения дерева кота лучше убрать из помещения. Эксперты призвали выбирать матовые пластиковые елочные игрушки. Закрепить декорации нужно на верхних ветвях и таким образом, чтобы они не раскачивались. Провода гирлянд стоит спрятать, а от мишуры и дождика следует отказаться — если питомец их съест, он может отравиться или погибнуть от удушья.

Среди прочего эксперты предложили выбирать искусственные ели — они легче натуральных и менее травмоопасны как для животного, так и для человека. Отпугнуть кота от праздничного дерева может разложенная вокруг фольга или опрыскивание елки водой с парой капель эфирного масла цитрусовых.

Ранее дизайнеры назвали способы гармонично украсить любую квартиру к Новому году. Если площадь не позволяет установить елку, в качестве альтернативы можно использовать лапник — ветви хвойного дерева. В выборе декора эксперты посоветовали придерживаться принципа единообразия. Елочные игрушки следует выбирать в одной цветовой гамме.