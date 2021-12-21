Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах

21.12.2021 | 12:24

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что в России сняли все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах. На этой неделе он будет передан в Кремль на рассмотрение президента, передает РИА Новости.

«Сняли все разногласия. Все урегулировали», - сказал глава ведомства.

В октябре Шадаев заявил, что электронные паспорта планируется начать выдавать гражданам в трех регионах России до конца 2022 года. «Паспорт у нас будет представлен в двух видах - собственно смарт-карта, которая должна заменить традиционный для всех бумажный паспорт, на чипе этой смарт-карты будут записаны необходимые сведения», - пояснил он.

Второй вариант будет представлен в виде приложения на телефоне, которое позволит в отдельных случаях не показывать смарт-карту, а показывать QR-код, который будет подтверждать право лица на совершение определенных действий, рассказал Шадаев.