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В стране и мире

Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах

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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что в России сняли все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах. На этой неделе он будет передан в Кремль на рассмотрение президента, передает РИА Новости.

«Сняли все разногласия. Все урегулировали», - сказал глава ведомства.

В октябре Шадаев заявил, что электронные паспорта планируется начать выдавать гражданам в трех регионах России до конца 2022 года. «Паспорт у нас будет представлен в двух видах - собственно смарт-карта, которая должна заменить традиционный для всех бумажный паспорт, на чипе этой смарт-карты будут записаны необходимые сведения», - пояснил он.

Второй вариант будет представлен в виде приложения на телефоне, которое позволит в отдельных случаях не показывать смарт-карту, а показывать QR-код, который будет подтверждать право лица на совершение определенных действий, рассказал Шадаев.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

"приложения на телефоне, которое позволит в отдельных случаях не показывать смарт-карту"

Это в каких случаях?

Гость||

Согласие гражданина на элекьронный паспорт учитываться будет? Не доверяю цифровизации. Сопрут данные и никто не виноват. Скажут система полетела и руки в брюки.

Гость||

Ну, что, сопротивляться будем, или как бараны на убой?

Гость||

Так же ныли когда госуслуги появились. Сейчас это норма и удобство. Следить за вами? Да кому вы сдались?

Имя: Гость
Комментарий:

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