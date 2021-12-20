В Госдуму внесли проект о лишении представителей власти свободы за пытки

20.12.2021 | 13:10

В Государственную Думу внесен законопроект о лишении представителей власти свободы сроком до 12 лет за пытки. Соответствующий документ внесли на рассмотрение палаты главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, говорится на сайте думского комитета по госстроительству и законодательству.

Согласно законопроекту, понятие «пытка» будет включать в себя запугивание с целью контроля над личностью, а также принуждение сотрудниками ФСИН к даче показаний. В документе дано более четкое определение пытки, которое соответствует Конвенции от 1984 года против пыток и других видов наказания, подчеркнул Крашенинников.

«Более детальное определение понятия "пытка" вносит определенность в квалификацию деяния и позволяет назначить адекватное наказание виновному», - заявил председатель комитета Госдумы по строительству и законодательству.

В документе говорится, что сотрудники правоохранительных органов, в том числе ФСИН, за пытки понесут наказание по статье «Принуждение к даче показаний».

Общественный резонанс вокруг пыток в российских колониях связан с публикацией правозащитным проектом Gulagu.net видеозаписи с изнасилованиями заключенных в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1). Кадры были сняты сотрудниками ФСИН и заключенными на служебные видеорегистраторы. По словам правозащитника Владимира Осечкина, всего видео с пытками занимают 40 гигабайт, они подтверждают системный характер пыток в колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей

25 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова. По словам источника «Интерфакса», отставка экс-главы ведомства также связана с общественным резонансом вокруг вскрывшихся пыток.