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В МЧС рассказали о правильном использовании бенгальских огней и хлопушек

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В преддверии новогодних праздников в МЧС дали советы по правильному использованию бенгальских огней, хлопушек и фейерверков. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что новогодние хлопушки нельзя использовать возле открытого пламени. По словам специалистов, это может привести к воспламенению конфетти или серпантина. Кроме того, отметили в МЧС, содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением, поэтому во избежание повреждения глаз или разрушений не следует направлять ее в лицо и на осветительные приборы.

Бенгальские огни в целях безопасности советуют поджигать на улице. В процессе горения они выделяют вредные окиси, поэтому зажигать их лучше на открытом воздухе или сразу хорошо проветривать комнату.

В МЧС также подчеркнули, что запускать ракеты и летающие фейерверки могут только профессионалы, а неспециалисты участвовать в таких шоу могут только в качестве зрителей. При этом следует находиться минимум в 100 метрах от места запуска. Кроме того, в ведомстве напомнили, что фейерверки нельзя запускать вблизи от построек, жилых домов и линий электропередачи.

Как пояснили спасатели, при сильном ветре залп может попасть на балкон или выбить стекла.

Ранее доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин предупредил россиян о смертельной опасности бенгальских огней. Он пояснил, что в состав фейерверков, петард и бенгальских огней входят токсичные вещества, способные вызывать рак. Кроме того, они вредны для окружающей среды.

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Источник — lenta.ru
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